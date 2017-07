Vremea a luat-o razna! Vin vijelii ucigase!

In week-end, o furtuna deosebit de puternica a devastat un camping din Bulz, o localitate aflata la 75 de kilometri de Oradea, in Bihor. Un om a murit in incident. Vijelia a fost insotita de grindina. Mai multe persoane au fost ranite de bucatile mari de gheata cazute din cer. Si acum ploile se extend peste trei sferturi de Romanie.

Meteorologii au emis un cod galben de ploi, valabil pana miercuri dimineata, la ora 3.00. Zonele vizate sunt Banat, Crisana, Oltenia, Maramures, Transilvania, nord-vestul Moldovei si vestul Munteniei. “In intervalul mentionat, in toate zonele de munte, precum si in Banat, Crisana, Oltenia, Maramures, Transilvania, nord-vestul Moldovei si vestul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin intensificari ale vantului cu aspect de vijelie, frecvente descarcari electrice, averse ce vor avea si caracter torential si caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin cumulare se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 20…25 l/mp si punctiform 50…60 l/mp”, transmite ANM. Astfel de fenomene se vor semnala si in regiunile estice si sud-estice, dar pe spatii mai restranse, indeosebi in a doua parte a zilei de azi si in prima parte a noptii de marti spre miercuri. Astazi, in majoritatea zonelor tarii, vremea va fi in general instabila si se va racori indeosebi in regiunile vestice. Treptat, innorarile se vor accentua. Vom avea parte de vijelii, descarcari electrice, averse ce vor avea caracter torential si caderi de grindina.

Ninsoare la Sankt Petersburg

Imagini insolite: orasul rus Sankt Petersburg a fost acoperit de un strat de gheata si zapada, in mijlocul lunii iulie. Scenele neobisnuite au fost provocate de o ploaie cu grindina. Pe unele strazi, masinile si pietonii au circulat cu dificultate, iar drumurile au fost curatate cu greu. Oamenii spun ca grindina a fost de marimea unei cirese, iar traficul a fost paralizat timp de cateva ore. Nu s-au inregistrat victime si pagube importante. Luna trecuta si in Moscova a nins la inceput de vara, dar in continuare temperaturile din capitala rusa raman sub normalul perioadei.