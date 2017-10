Vosganian incearca sa se dezlipeasca de fundul gainii

Bine smotocit in coalitie dupa nefericita declaratie legata de gainile evazioniste si oul halit direct din cotet, fara a se plati impozit statului, Varujan Vosganian da vina pe presa care i-a rastalmacit vorbele.

Parlamentarul ALDE vrea sa scape afirmand ca scandalul a fost generat de presa. O presa care nu a inteles inalta sa gandire si a dedus ca fostul ministru s-a referit la evaziunea creata de consumul de alimente produse in gospodaria proprie. ”Gaina evazionista a fost o inventie a presei, o idiotenie inventata de unele agentii de presa”, se ratoieste (cotcodaceste?) acum Varujan Vosganian. Ca sa fim corecti, fraza sa este pe jumatate corecta – chestia cu gaina evazionista – sau oul evazionist – este intr-adevar o idiotenie perfecta, dar pe jumatate nu: nu presa a inventat ”idiotenia”. Iar dovada se lafaie pe pagina de Facebook a iritatului Vosganian. Unde acest distins politician scria, pe 3 octombrie: ”Fiecare ou mancat de la gaina din curte „vaduveste” bugetul de cincizeci de bani ! (…) Oul fermierului va lua calea pietei si va fi vandut, in medie, cu 1 leu. Oul gospodarului va trece direct din cotet in tigaie. Oul vandut va aduce bugetului TVA, impozit pe profit si pe dividende, impozit pe salarii si contributii la asigurarile sociale (…) In schimb, oul din cotet, in drumul sau spre tigaie, nu produce niciun ban”. Quod erat demonstrandum!