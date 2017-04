Volkswagen vrea sa vina in Romania!

Ministerul pentru Mediul de Afaceri spune ca mari grupuri germane precum Volkswagen si Enercon vor sa demareze afaceri in Romania.

Ministrul de resort a vizitat standurile companiilor romanesti la Targul de la Hanovra, Hanovra Messe, unul dintre evenimentele de mare anvergura la nivel mondial din domeniul tehnologiei industriale unde a discutat atat cu reprezentantii unor companii prezente deja cu investitii consistente pe piata romaneasca si care doresc sa “isi extinda amprenta investitionala” (Schaeffler, Rittal GmbH), cat si cu boardul de conducere a unor firme care sunt interesate sa demareze businessuri sau sa dezvolte parteneriate in Romania, cum ar fi Volkswagen – Audi sau Enercon GmnH. “Firmele germane prezente in Romania sunt preponderent angrenate in activitati de productie si de R&D, strategiile de dezvoltare a acestora fiind convergente cu masurile Guvernului de reindustrializare a Romaniei, accentuand tranzitia de la exportul de resurse prime la exportul de produse cu valoare adaugata mare”, a spus ministrul pentru Mediul de Afaceri, Alexandru Petrescu. Ministrul a mai subliniat faptul ca societati germane precum producatorul auto Volkswagen si producatorul de turbine eoliene Enercon sunt interesate sa demareze afaceri in Romania.