Volkswagen, masina preferata a romanilor!

Din totalul de automobile inmatriculate in 2016, una din patru apartine producatorului german, cu 93.156 de unitati, adica 23,8% din total, depasind de trei ori marca nationala Dacia.

Compania, cu sediul in Wolfsburg, a inregistrat in aceasta perioada o crestere de 18,2%. Pe locul doi se situeaza Opel (13,8%, 53.006 unitati), Ford (14,2%, 39.850 unitati), Dacia (6,4%, 30.415 unitati) si BMW (32,5%, 26,631 unitati).

Numarul automobilelor importate, second hand, a ajuns la 297.000, un avans de 18,6%, iar cel al masinilor noi este de 95.000 de unitati. In ultimul caz, Dacia este lider, cu aproape o treime din piata, cu o crestere a vanzarilor de 3%. Urmeaza Skoda, VW, Renault si Ford. Chiar si asa, o masina noua se raporteaza la alte patru second hand inregistrate, si aici conduc, previzibil, VW, Opel si Ford. Preturile automobilelor second hand au crescut, de la 3500 euro (2015), la 5000 de euro. In ce priveste piata marcilor scumpe, s-au cumparat 4 Ferrari, 2 Lamborghini, 21 Maserati, 16 Bentley si un Aston Martin, toate automobile noi. Romania a produs circa 400.000 de masini, anul trecut, dar 90% din ele au luat drumul exportului.