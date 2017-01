Voican Voiculescu, la Parchet in “dosarul Mineriadei”

La o zi de cand Victor Ciorbea, actualul Avocat al Poporului, venea la Parchetul General pentru a sta de vorba cu procurorii, fostul vicepremier de la momentul evenimentelor sangeroase din iunie ’90 s-a prezentat la Parchetul de pe langa Inalta Curte, fiind citat in acelasi dosar.

La iesirea de la Parchet, Gelu Voican Voiculescu a ales sa nu dea detalii in privinta prezentei sale la audieri. “Nu ne judecam pe strada, ne judecam in instanta. Vreti sa aflati, consultati dosarul”, le-a replicat fostul vicepremier reporterilor. In momentul in care a fost intrebat daca e de parere ca are ceva sa isi reproseze, Voican Voiculescu a dat urmatorul rapsuns: “nu, nu, nu”.

Va amintim ca Gelu Voican Voiculescu este suspectat de infractiuni contra umanitatii, in acelasi dosar in care sunt cercetati, printre altii, fostul presedinte Iliescu si fostul premier Roman.

sursa foto: b1.ro