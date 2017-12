Vladimir Putin va candida ca independent

Liderul de la Kremlin, care a anuntat ca se va prezenta pentru al patrulea mandat la alegerile prezidentiale din martie 2018, a declarat ieri ca se va prezenta drept ”candidat independent”, sperand ca va beneficia de sustinerea mai multor partide politice, nu numai de cea a formatiunii Rusia Unita.

In timpul traditionalei conferinte de presa de la sfarsitul anului, Putin, deseori acuzat ca vrea sa controleze presa si justitia, a estimat ca opozitia, mereu pregatita sa-l critice, nu are mare lucru de spus. ”Ceea ce este important este sa nu faci numai zgomot in piete publice si sa critici regimul dar sa faci propuneri pentru ameliorarea lucrurilor”, a declarat Putin, in fata a peste 1600 de jurnalisti rusi si straini reuniti la Moscova. Liderul de la Kremlin a afirmat ca nu vrea sa elimine opozitia: ”Cel mai simplu pentru mine ar fi sa spun: doar nu eu sunt cel care ar trebui sa cultiv pentru mine niste concurenti”. ”Cred ca sistemul politic, la fel ca cel economic, trebuie sa fie unul concurential, si vreau sa fac in asa fel incat sa favorizez acest lucru”, a adaugat el, inainte de a explica slabiciunea opozantilor sai prin succesul politicii sale economice si necesitatea pentru concurentii sai de a veni cu ”propuneri reale”. Presedintele Rusiei (65 de ani) a precizat care trebuie sa fie pentru el prioritatile pentru tara: dezvoltarea infrastructurilor, educatia, sanatatea, tehnologia de varf, cresterea productivitatii si a veniturilor cetatenilor.

Iar cu scutul de la Deveselu

Vadimir Putin a raspuns la intrebarea unui jurnalist despre acordurile internationale privind rachetele de raza medie si mica, seful statului rusdeclarand ca Rusia nu are de gand sa se retraga din acordurile internationale privind sistemele de rachete (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty).”Nu avem de cand sa ne retragem din vreun acord”, a subliniat seful statului rus, citat de Sputnik. A doua parte a intrebarii a vizat cheltuielile militare. Vom asigura securitatea noastra fara a ne angaja in cursa inarmarilor”, a promis Putin.”Cheltuielile militare sunt echilibrate, astfel incat sa ne asiguram securitatea si sa nu daunam economiei noastre”, a mai spus el. “Cheltuim 46 de miliarde de dolari pentru sfera militara”, a precizat presedintele rus. El a adus exemplul SUA, in cazul careia cifra este de aproximativ 700 de miliarde de dolari. „Ei au instalat sisteme de aparare antiracheta Aegis in Romania, le-au scos de pe mare, insa aceste sisteme pot fi inlocuite usor cu rachete de raza medie de actiune. Daca vor continua in aceeasi maniera, nu va duce la nimic bun. Nu avem de gand sa reactionam la fel, ne vom abtine”, a subliniat Vladimir Putin.