Vixole Matrix, pantofii sport veniti din viitor

Vixole Matrix sunt primii pantofi de sport inteligenti care urmeaza sa ajunga pe piata anul viitor. Acestia sunt “imbracati” in displayuri LED, iti numara pasii si caloriile, si sunt controlati prin telefon.

Dincolo de aspectul futurist, adidasii contin tot felul de senzori, printre care un GPS, un accelerometru, magnetometru si giroscop, care monitorizeaza traseul urmat si activitatea fizica, astfel ca utilizatorul are posibilitatea de a-si urmari numarul pasilor si distanta parcursa, sa afle caloriile consumate etc. Aspectul original al pantofilor de sport Vixole Matrix este dat insa de display-urile LED care permit costumizarea acestora cu ajutorul unei aplicatii de telefon si tableta, controlata prin bluetooth. Vixole Matrix contin si un senzor haptic, care avertizeaza utilizatorii, prin vibratii, atunci cand vor sa urmeze un anumit traseu, calculat pe baza informatiilor de pe Google Maps. Ali Ma si Haidong Dong, cei doi dezvoltatori ai Vixole Matrix, au declarat ca au folosit poliuretanul termoplastic (TPU) pentru a face adidasii rezistenti la socuri si vreme, astfel incat utilizatorii nu vor avea emotii ca isi pot strica display-urile LED de pe pantofi. Cand vor ajunge in productie, pantofii de sport ar urma sa coste 345 de dolari. Cei care vor sustine dezvoltarea acestora vor plati numai 225 de dolari.