Viorile no name, mai bune decat Stradivarius

Timp de peste doua secole, sonoritatea viorilor fabricate de celebrul lutier Antonio Stradivari a fost considerata un reper, superioara instrumentelor recente. Insa un studiu facut de cercetatori francezi si britanici demonstreaza contrariul.

Echipa de specialisti franco-americana a strans doua grupuri de persoane care au participat la doua auditii organizate in Franta si SUA, auditii in cadrul carora subiectii nu puteau vedea viorile la care se canta, se arata in concluziile publicate in “Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS). Cercetatorii au desfasurat experientele cu 137 de auditori, 55 intr-o sala de sepectacole cu 300 de locuri din apropierea Parisului, si 82 intr-o alta sala cu 860 de locuri din New York. Participantii la experiment au ascultat muzicienii cantand la trei viori moderne si la trei viori Stradivarius. Violonistii au cantat fara orhcestra si avand ochii acoperiti. Subiectii au declarat, atat cei din New York cat si cei din Franta, ca prefera sonoritatea viorilor moderne (fabricate de cel putin zece ani) si au spus ca sunetul lor este mai bun decat al viorilor Stradivarius. Nici violonistii , nici auditoriul nu au reusit sa distinga in mod sistematic sunetul viorilor Stradivarius de cel al instrumentelor moderne. In alte doua studii, tot ”in orb” facute de aceeasi echipa de cercetatori, in 2010 si in 2012, violonistii au declarat ca au o usoara preferinta pentru instrumentele recente. La ora actuala au mai ramas aproximativ 650 din cele 1100 de instrumente cu corzi fabricate in atelierul lutierului italian Antonio Stradivari (decedat in 1737 la 93 de ani) in cursul celor 70 de ani ai sai de activitate. Pretul acestor instrumente poate ajunge la mai multe milioane de dolari.