Vintu: Olteanu mi-a spus sa-i dau un milion de euro pentru sine si un alt milion pentru Tariceanu

In momentul in care a fost audiat – in calitate de martor- de catre procurorii DNA, in dosarul fostului presedinte al Camerei, afaceristul ar fi declarat ca el a fost cel care si-a manifestat dispozitia de a finanta campania electorala a lui Bogdan Olteanu, dar si a PNL-ului.

La acel moment, fostul presedinte al Camerei Deputatilor ar fi adus in discutie o suma de bani, dar si numele actualului numar doi in stat. “Este adevarat ca in 2008 am aranjat o intalnire intre Bogdan Olteanu, pe care-l consideram un tanar valoros, cel mai valoros produs al politicii romanesti de la momentul acela, si Gelu Teodorescu, directorul Insomar. (…) I-am spus lui Olteanu ca sunt dispus sa finantez campania electorala atat a lui, cat si a PNL. Domnul Olteanu mi-a spus ca trebuie sa-i dau un milion de euro pentru sine si un alt milion pentru domnul Tariceanu. Eu am prezumat ca milionul pentru Bogdan Olteanu se refera la campania electorala a sa si a filialei Bucuresti, iar milionul pentru domnul Tariceanu se refera la campania PNL la nivel central”, ar fi spus Sorin Ovidiu Vintu in timpul confruntarii de la DNA cu Bogdan Olteanu, din cate reiese dintr-un document aflat la dosarul trimis instantei de judecata, consultat de News.ro. Nu in ultimul rand, afaceristul s-a declarat sceptic in privinta numirii guvernatorului, in lipsa sumelor de bani invocate. “In ciuda simpatiei pentru Liviu Mihaiu declarata de domnul Bogdan Olteanu, daca eu nu as fi dat sumele de bani sus-mentionate, Liviu Mihaiu nu ar fi fost numit guvernator”, ar mai fi spus Vintu.

loading...