Vine vara?

In timp de iarna a pus gheara pe Occident si crivatul isi face de cap ca la balamuc, la noi, a doua decada a lui decembrie aduce temperaturi de primavara-vara. Pe alocuri, termometrele vor arata chiar si 18 grade. In plus, de azi, se incalzeste semnificativ in toate regiunile…

Potrivit meteorologilor, ieri la pranz, in vestul Romaniei, erau cel putin 16 grade. Si la Constanta a fost vreme de primavara. Marea linistita a venit ca o invitatie pentru cei care au reusit sa-si lase putin treburile deoparte si sa iasa la o plimbare pe faleza cazinoului. Specialistii spun ca aceste valori se datoreaza unui val de aer cald venit din nordul Africii. Silvia Barbu, director Meteo Banat-Crisana: “Suntem pe circulatie sudica, avem o advectie de aer cald din Sud, dar temperaturile vor fi foarte ridicate pentru aceasta perioada, vor atinge si depasi 16 grade. Deci temperaturile se vor situa intre 14 si 17 grade, chiar si 18 e posibil”. In Bucuresti, vremea va fi deosebit de calda pentru a doua decada a lunii decembrie. Dimineata, 1-2 grade si la amiaza, in jur de 13 grade. Cerul va fi variabil iar dimineata vor fi conditii de ceata. Din nefericire, treaba asta nu tine perea mult, si vremea se va raci cu destula putere, mai ales dupa 17 decembrie, cand vor deveni apropiate de normele climatologice ale perioadei. Acestea vor fi, in medie regionala, maxime cuprinse intre 2 si 5 grade si minime intre – 4 si 0 grade (cele mai reci nopti fiind cele din 19, 20, 21 si 22 decembrie). In 16 si 17 decembrie, precipitatiile vor fi pe arii extinse si moderate cantitativ.