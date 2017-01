Vine gerul!

Spre sfarsitul saptamanii, temperaturile scad ametitor si un val de aer polar pune stapanire pe Romania. Astfel, spun meteorologii, de Boboteaza, va fi ger cumplit.

De maine isi vor face aparitia si precipitatiile, in general slabe, predominant sub forma de ninsoare, local si temporar, in majoritatea regiunilor, conform ANM. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre -13 si -3 grade, mai scazute in nord, centru si nord-est, pana in jur de -20 grade. Joi, in tara, vremea va deveni geroasa noaptea, indeosebi in jumatatea de nord a tarii. Cerul va fi mai mult noros. Pana duminica, vremea se va raci si va deveni deosebit de rece, geroasa in jumatatea de nord a tarii, iar in cursul noptilor si al diminetilor si in restul teritoriului. Vineri, in tara, vremea se va raci accentuat, devenind geroasa mai ales in vestul, centrul si nordul tarii. In Bucuresti, vineri, vremea va deveni deosebit de rece, geroasa noaptea. Cerul va fi noros, temporar va ninge, iar vantul va avea intensificari ziua, cand va viscoli si va spulbera zapada. Temperatura maxima va fi de -5…-3 grade.