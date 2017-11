Videanu, cu explicatii la Comisia “Sufrageria”

Ajuns la comisia parlamentara de ancheta privind prezidentialele din 2009, fostul democrat-liberal a adus in atentia reprezentantilor forului condus de Oana Florea mai multe amanunte pe aceasta tema.

“Eu coordonam numaratoarea paralela (…). Vreau sa va spun cu toata sinceritatea (…) daca cineva se preocupa, putea sa o faca un elev de la Tudor Vianu, fara nicio problema. Este un format Excel, este atat de simplu”, a explicat, in prima faza, Adriean Videanu, la Parlament, inainte de a aduce in discutie faptul ca au fost doua echipe de campanie la acele alegeri. “Noi am avut doua staff-uri de campanie, in 2009. Presedintele (Basescu-n.r) a avut un propriu staff, (…) am fost cam lipsiti de informatii de ce se intampla la staff-ul presedintelui (…) si noi la partid, la noi era problema de moblizare a partidului”, a mentionat fostul ministru.

Cat despre suspiciunile despre o posibila fraudare a scrutinului, Videanu a facut trimitere catre cel putin o comuna din judetul Teleorman, sfatuindu-i pe membrii Comisiei sa verifice. “Suspiciunea a existat si din partea noastra, de frauda, si din partea dumneavoastra. (…) Verificati in cateva comune din judetul Teleorman, si o sa vedeti candidati care au luat 137%. (…) Va dau comuna Olteni, (…) luati-o si verificati-o (…) Pe la 4 si ceva 5 dimineata, stiam, in mod onest, ca candidatul nostru este castigator”, a punctat Videanu.