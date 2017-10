Victorie de etapa a PSD: legea preventiei, in linie dreapta

In sfarsit, o lege promisa si asumata de Liviu Dragnea si de PSD in timpul campaniei electorale, cea a preventiei, a fost adoptata de Senat – prima Camera sesizata in acest caz.

Trecuta fara niciun vot contra de Senat, legea preventiei va avea mai mult ca sigur succes si in Camera Deputatilor – condusa chiar de initiatorul Liviu Dragnea. Si mai important este insa ca legea preventiei este cu adevarat necesara, scopul sau declarat fiind prevenirea infractiunilor economice si nu amendarea din start a firmelor, asa cum se intampla in prezent. “Introducem prevederi care sa oblige autoritatile cu atributii de control sa procedeze in primul rand la educarea si perfectionarea anreprenorilor, precum si la prevenirea greselilor de orice fel. Acest lucru inseamna, de fapt, ca un agent economic nu va mai putea fi sanctionat sub nicio forma, daca el nu a fost inainte indrumat si apoi prevenit. Practic, scoatem cartonasul rosu acordat direct si il inlocuim cu doua cartonase galbene”, se arata explicit in expunerea de motive care insoteste proiectului de lege.

Informare si educare inainte de sanctionare

Concret, nicio firma nu va mai fi sanctionata de la prima abatere. In cazul in care constata existenta unor nereguli, agentul care efectueaza controlul vor intocmi de aceasta data doar un plan de remediere, varianta darii unor amenzi intervenind doar daca la controlul executat dupa expirarea termenului de remediere se va constata ca neregulile nu au fost inlaturate. In plus, noua lege obliga agentul constatator si sa verifice, atat in registrul unic de control cat si in evidentele autoritatii/institutiei publice din care face parte, daca contravenientul a beneficiat sau nu de preventie. Respectiv daca a fost informat si educat cum sa respecte legea inainte de a fi sanctionat. Iar pentru a determina firmele sa fie si ele mai responsabile, noua lege include si un termen de 3 ani de zile – perioada in care societatile trebuie sa demonstreze ca nu repeta greseala pentru care au primit deja un avertisment.