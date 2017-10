Victorie a autonomistilor in Lombardia si Veneto

Cele doua bogate regiuni italiene au votat, duminica, cu zdrobitoare majoritate in favoarea unei mai mari autonomii, cu o participare suficient de importanta pentru a le oferi puterea unei negocieri in acest sens cu Roma.

Acest scrutin consultativ a avut o tenta speciala, in lumina situatiei din Catalonia, chiar daca organizatorii au repetat ca demersul lor va ramane deplin in cadrul unitatii italiene. Peste 90% din alegaturi cu votat ”da”, cu o rata de participare de 40% in Lombardia si 60% in Veneto, o regiune cu puternica identitate din jurul Venetiei, care de altfel a fost independenta timp de un mileniu. Alegatorii au spus ”da” pentru forme suplimentare si conditii speciale de autonomie insa natura si amploarea acestei autonomii trebuie insa negociata cu Roma si validata de Parlament. Lombardia (10 milioane de locuitori) si Veneto (5 milioane) figureaza printre cele mai bogate regiuni ale Italiei, contribuind ambele cu circa 30% din PIB al Italiei. Sunt si cele mai ”virtuoase” in materie de datorie publica, cheltuieli publice per locuitor si in privinta sistemului de sanatate, inregistrand un excedent fiscal (diferenta intre sumele varsate la bugetul central si cele alocate de la Roma pentru cheltuieli publice) de aproximativ 70 de miliarde de euro anual. Potrivit lui Lorenzo Codogno, expert la LC Macro Advisors, chiar daca acest scrutin ”nu ameninta unitatea tarii” el risca ”sa deschida cutia Pandorei si sa puna in actiune mari forte centrifuge din Italia” care ar putea face de neanulat decalajul dintre nordul si sudul tarii. Surprinzator sau nu, Kremlinul a comentat: ”Singurul punct comun intre Catalonia si regiunile italiene este ca sunt afaceri interne iar Rusia nu are nici o intentie sa se amestece in afacerile interne ale tarilor cu care intretine bune relatii”.