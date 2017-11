Victor Becali, pas catre eliberarea conditionata

Afaceristul face un nou pas catre redobandirea libertatii.

Instanta a admis, in cursul zilei de marti, cererea de eliberare conditionata in cazul lui Victor Becali, conform Antena3. Decizia favorabila solicitarii formulate de catre fostul impresar a fost luata de Judecatoria sectorului 4, insa trebuie mentionat faptul ca nu este una definitiva.

Va amintim ca Victor Becali a fost condamnat, in martie 2014, in “Dosarul transferurilor”, alaturi de alte nume cunoscute din fotbalul autohton. La acea data, instanta a dispus in cazul sau o pedeapsa de 4 ani si 8 luni de detentie. In tot acest timp, fostul om de fotbal a facut mai multe solicitari de liberare conditionata.