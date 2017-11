Victor Becali, eliberat de prima instanta

Fostul impresar condamnat in ”Dosarul Transferurilor” i-a convins, ieri, pe magistratii de la Judecatoria Sectorului 4 sa-l elibereze conditionat.

Dupa ce a stat trei ani si opt luni in inchisoare (din totalul de patru ani si opt luni), Victor Becali spera sa scape in sfarsit de gratii, chiar daca toate cererile facute de el in acest sens au fost respinse pana acum. Depusa ieri, noua cerere de eliberare conditionata a fost acceptata de magistrati, dar decizia nu este una definitiva si Victor Becali trebuie sa astepte acum sa vada daca DNA va declara sau nu apel. In ”Dosarul Transferurilor” (referitor la tranzactii ilegale efectuate in cazul transferurilor unor fotbalisti catre cluburi din strainatate, tranzactii soldate cu un prejudiciu de aproape 1,5 milioane de dolari in dauna statului plus unul de aproximativ 10 milioane de dolari in dauna a patru cluburi de fotbal) a fost condamnat un lot intreg: Victor Becali, Gheorghe Copos, Ioan Becali, Mihai Stoica, Jean Padureanu, Gheorghe Popescu, Gheorghe Netoiu si Cristian Borcea Victor Becali, Cristian Borcea. Dintre toti acestia, doar Becali si Borcea mai sunt incarcerati in prezent iar daca Becali va fi eliberat si la apel, Borcea va ramane sa stinga singur lumina in ”Dosarul Transferurilor”.