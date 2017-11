Vicepresedintele PNL Marea Britanie, gasit fara viata

Tanarul Dan-Tiberiu Sbircea isi luase doctoratul la prestigiosul Imperial College. Se pare ca barbatul s-a spanzurat, afectat de depresie.

O veste trista a socat comunitatea romanilor din Marea Britanie. Dan-Tiberiu Sbircea, un tanar eminent, care doar ce isi luase doctoratul in domeniul neurostiintei la Imperial College London, a incetat din viata luni, 13 noiembrie.Tibi, cum ii spuneau prietenii, a fost olimpic international la chimie si detinea un record mondial in domeniul neurostiintei. Prietenii sai s-au mobilizat pe Facebook pentru a strange bani ca sa ii poata repatria trupul in tara. Pentru asta este nevoie de 4.000 de lire sterline, informeaza Ziarul Romanesc care apare in Marea Britanie. ”Prima oara in viata mea cand simt ca pamantul imi fuge de sub picioare. Vicepresedintele PNL Marea Britania si bunul meu prieten Tiberiu a incetat din viata. Si abia si-a termina PhD-ul la Imperial College”, a scris pe facebook Dorian Curcanu, si el vicepresedinte al PNL Marea Britanie.