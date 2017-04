Vesti rele despre vremea din acest week-end

Chiar daca nu sunt deloc putini cei care au pornit deja catre mare sau munte ori vor pleca spre distractie in orele urmatoare, cu gandul sa petreaca zilele libere din jurul datei de 1 mai pe litoral sau pe Valea Prahovei, din pacate vremea din week-end nu va fi la fel de frumoasa ca in ultimele zeci de ore. Din fericire, valul de instabilitate anuntat nu pare sa afecteze toate regiunile tarii.

Cel putin asta rezulta din cele mai recente date venite din directia Administratiei Nationale de Meteorologie prin intermediul unei informari ce va intra in vigoare sambata dimineata, la ora 10 si ramane valabila pana duminica dupa-amiaza la ora 18. In perioada mentionata, soarele va fi adesea acoperit de nori, fiind asteptate sa apara episoade de ploi in averse, torentiale, cu descarcari electrice si vant, posibil si vijelii si grindina.

ANM-ul anunta ca “astfel de fenomene se vor semnala cu precadere in zonele de deal si de munte, precum si in Oltenia, Transilvania, jumatatea de nord a Moldovei si local in Muntenia”, dar si ca precipitatiile pot fi mai insemnate, de peste 20-25 l/mp, posibil si de 35-40 l/mp, insa doar izolat, “in special in zona Carpatilor Meridionali si in nordul Carpatilor Orientali”.

