Vesti nu tocmai bune despre vremea din urmatoarele zile

Desi multi au asteptat sfarsitul de saptamana pentru a pleca din oras, in speranta ca se vor bucura de soare si de cateva ore de relaxare – la mare sau la munte- vremea se dovedeste destul de capricioasa, aspect de care e recomandabil sa tina cont cei care si-au facut planuri pentru acest week-end.

Se anunta precipitatii si fenomene meteo specifice ploilor de vara, din cate spun specialistii ANM. In acest sens, s-a emis o informare meteo, valabila de sambata de la ora 14 si pana luni dimineata, la ora 03.

Meteorologii prognozeaza ploi torentiale, cu descarcari electrice, grindina si vant cu aspect de vijelie in a doua parte a zilei de sambata si in prima parte a noptii de sambata spre duminica, spunand ca “astfel de fenomene vor fi frecvente in regiunile nordice, nord-estice si centrale, precum si in zonele de deal si de munte si se vor semnala local in restul teritoriului”.

Nu in ultimul rand, e bine sa aveti in vedere faptul ca duminica se anunta nu doar ploi, ci si temperaturi mai scazute decat norma, in sensul in care vremea va fi de-a dreptul “racoroasa”, din cate transmit specialistii ANM in informarea data publicitatii vineri.