Vesti de ultima ora de la meteorologi

In Bucuresti la momentul de fata sunt in jur de 29 de grade, iar cerul e senin.

In nordul tarii, insa, in speta in zona judetului Suceava, lucrurile nu stau deloc la fel de bine din punct de vedere al vremii, din cate rezulta din cel mai recent mesaj transmis de catre reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie, prin intermediul unei atentionari nowcasting COD GALBEN, valabila timp de 60 de minute, adica pana miercuri la ora 18.

Localitatile cuprinse de avertizarea de ultima ora sunt Cajvana, Milisauti, Radauti, Siret, Adancata, Arbore, Balcauti, Bilca, Burla, Calafindesti, Darmanesti, Dornesti, Fratautii Noi, Fratautii Vechi, Galanesti, Gramesti, Granicesti, Horodnic de Jos, Horodnic de Sus, Iaslovat, Marginea, Mitocu Dragomirnei, Musenita, Patrauti, Satu Mare, Scheia, Serbauti, Todiresti, Voitinel, Volovat, Zamostea si Zvoristea, unde specialistii se asteapta sa apara ploi in aversa, cu descarcari electrice frecvente, dar si grindina, posibil si intensificari ale vantului.