Vesti bune despre copilul salvat din fantana: paraseste azi spitalul

La aproape doua saptamani de la cosmarul prin care a trecut, dupa ce a stat 11 ore intr-un put din curtea casei in care locuieste, alaturi de parintii sai, intr-o localitate din Teleorman, Danut va fi externat in cursul acestei zile.

Adus de urgenta in Capitala, cu un elicopter, dupa ce a fost salvat gratie unor eforturi uriase depuse de catre reprezentantii ISU, dar nu numai, Danut a fost ingrijit, in tot acest interval, de cadrele medicale de la “Grigore Alexandrescu”. Zi dupa zi, starea lui a evoluat. S-a facut bine, spun medicii, astfel ca va fi lasat sa plece acasa in curand. Purtatorul de cuvant al spitalului bucurestean a declarat, intr-o interventie la RTV, ca pustiul e in “stare generala buna (…) mananca, e prezent, vorbeste”. Astfel ca specialistii dau unda verde externarii sale.

Va amintim ca pustiul a fost adus in stare grava la “Grigore Alexandrescu”, fiind intubat – in prima faza- si tratat cu antibiotice pentru a scapa de bronhopneumonia cu care s-a ales dupa ce a ramas captiv la circa 16 metri in fantana respectiva.

loading...