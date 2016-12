Vestea mortii lui George Michael a bulversat lumea muzicala. Val de mesaje

Informatia care s-a raspandit cu o viteza teribila, inca de la primele ore ale celei de-a doua zi de Craciun, prin care lumea afla ca George Michael a pierit, a starnit un val de mesaje din partea colegilor de breasla ai artistului care si-a gasit sfarsitul la doar 53 de ani.

Vedete precum Madonna, Sir Elton John, dar si mai tanarul Robbie Williams au transmis mesaje in memoria lui Michael.

Fostul coleg de trupa al solistului, din perioada succesului proiectului “Wham!” s-a numarat printre cei care au deplans disparitia lui George Michael. postand un scurt mesaj pe o retea de socializare, Andrew Ridgeley s-a declarat “indurerat de pierderea dragului” sau “prieten”.

“Adio, prietene! Un alt Mare Artist ne paraseste”, noteaza, printre altele, Madonna, pe contul sau de Facebook, amintind ca in 2016 lumea muzicala a mai suferit pierderi – stiut fiind faptul ca in primavara si Prince a plecat dintre cei vii.

Bulversat de cele aflate despre solistul in varsta de 53 de ani s-a arata si Sir Elton John. Celebrul artist britanic a postat pe Instagram o fotografie de colectie in care apare alaturi de regretatul sau coleg de breasla, dar si urmatorul mesaj: “Sunt foarte socat. Am pierdut un prieten drag- cel mai bun, generos suflet si un artist stralucitor. Gandurile mele se indreapta catre familia, prietenii si toti fanii sai”.

Totodata, si din directia unui alt nume apreciat in randul familor muzicii de calitate, Duran Duran, a fost postat, pe Twitter, urmatorul gand ” 2016- pierderea unui alt suflet talentat”, urmat de cateva cuvinte adresate familiei lui George Michael.

Si Boy George s-a declarat indurerat de vestea mortii lui Michael (“A fost atat de iubit si sper sa fi stiut asta, pentru ca tristetea din aceasta zi e dincolo de cuvinte. Devastator”), iar la randul sau solistul Robbie Williams, care a cantat o varianta reorchestrata a hitului “Freedom”, una care a avut un succes considerabil la public, a postat, pe Twitter, urmatorul mesaj:” O, Doamne, nu… Te iubesc, George…Odihneste-te in pace”.

Va amintim ca artistul in varsta de 53 de ani si-a gasit sfarsitul in locuinta sa din Marea Britanie, cauza exacta a mortii nefiind inca anuntata oficial, insa fiind vehiculate probleme cardiace.

