Veste proasta pentru Dan Voiculescu: nu va fi repus in libertate

Fostul senator Voiculescu nu a primit vestea sperata, din directia Tribunalului Bucuresti, mai exact a magistratilor care au judecat cererea sa de eliberare conditionata.

Hotararea instantei bucurestene a ajuns la urechile opiniei publice marti dupa-amiaza. Si, potrivit televiziunilor de stiri, presupune respingerea cererii omului de afaceri. Este una definitiva, survenind deciziei similare pronuntate in prima instanta de Judecatoria Sectorului 5, in prima parte a lunii decembrie a anului trecut. In prima faza, magistratii TB au decis amanarea pronuntarii, de pe 6 ianuarie pentru 10 ianuarie.

Ar mai fi de mentionat faptul ca fostul ales al neamului mai poate formula – prin intermediul aparatorilor sai legali- o astfel de solicitare de a-si recapata libertatea abia peste cateva luni, mai precis in mai. Intre timp, Dan Voiculescu va ramane in regim priviativ de libertate, la Jilava, unde isi executa pedeapsa de 10 ani dispusa de instanta in dosarul privatizarii Institutului de Cercetari Alimentare (ICA).

loading...