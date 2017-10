Veste proasta de la instanta pentru Cristian Borcea

Fostul boss de la Dinamo nu primeste vestea la care spera, odata ce magistratii ilfovenii-au respins, luni dupa-amiaza, cererea de liberare conditionata.

Desi in prima faza, adica la inceputul lunii in curs, magistratii Judecatoriei Sector 4 dadusera unda verde solicitarii care i-ar fi permis afaceristului sa scape de detentie, procurorii anticoruptie au contestat decizia. Hotararea Tribunalului Ilfov -definitiva in cazul de fata -nu a fost, insa, una favorabila solicitarii depuse de apararea legala a lui Cristian Borcea, liberarea conditionata fiind respinsa.

Borcea a ajuns in regim privativ de libertate dupa ce a fost condamnat, asemeni altor nume cunoscute din fotbalul autohton, in “Dosarul transferurilor”. Fostul reprezentant al clubului din Stefan cel Mare a primit, in martie 2014, o pedeapsa de 6 ani si 4 luni de inchisoare.