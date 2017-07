Verificarile in cazul celor doua lucrari de BAC anulate se extind

Dupa ce cazul a ajuns la urechile oficialilor din institutia condusa de catre Liviu Pop, mai multi reprezentanti ai Corpului de Control de la Ministerul Educatiei au facut deja, vineri, primele verificari.

Concret, s-au deplasat in sectorul 3, la Centrul de Evaluare aflat la Liceul Teoretic “Benjamin Franklin”, unde au fost anulate doua lucrari ale unor candidati care au sustinut, recent, examenul de BAC, in judetul Dambovita.

Odata acest pas facut, s-a constatat ca e nevoie si de alte verificari. Cel putin asta rezulta din cele comunicate, in cursul dupa-amiezii, din directia MEN. “In urma investigatiilor au aparut elemente noi care impun extinderea verificarilor si in centrul de examen in care au fost redactate lucrarile”, transmit oficialii Ministerului Educatiei, intr-un scurt comunicat.

Ceea ce inseamna ca, practic, va mai dura ceva pana ce va fi gata controlul si va fi redactat raportul cu concluziile investigatiei.