Verificari si audieri intr-un caz cu un prejudiciu de 8 milioane de lei

Oamenii legii brasoveni care fac cercetari intr-un caz in care exista suspiciuni in privinta unor posibile fapte de evaziune cu materiale de constructii au facut, in aceasta a doua zi a saptamanii, o serie de verificari.

Concret, s-au facut 13 perchezitii, nu doar in judetul Brasov, ci si in Covasna, la sedii ale unor firme, dar si la locuintele unor persoane. “Cei in cauza sunt banuiti ca nu ar fi evidentiat in contabilitate veniturile obtinute din tranzactii cu materiale de constructii, in scopul diminuarii bazei impozabile”, din cate transmit reprezentantii IPJ Brasov, intr-un comunicat, in care se mentioneaza si ca prejudiciul in cazul de fata sa-ar ridica la aproape 8 milioane de lei.

Verificarile domiciliare sunt urmate de audieri, in acest sens fiind emise nu mai putin de sapte mandate de aducere.