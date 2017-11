Verificari la firme de paza din Brasov. Prejudiciu de aproape 700.000 de lei

Mai multe perchezitii, dar si audieri s-au desfasurat, pe parcursul zilei de miercuri, in Brasov.

Oamenii legii au facut verificari la sediul a cinci firme specializate in prestare de servicii de paza, precum si la locuintele reprezentantilor legali ai societatilor comerciale in cauza. Ulterior, actiunea din prima zi a lunii noiembrie se va continua cu audieri, sapte la numar, ce urmeaza sa aiba loc la sediul Politiei Judetene Brasov. “Din cercetari a reiesit ca administratorii firmelor vizate ar fi evidentiat in actele contabile operatiuni care nu ar fi avut la baza operatiuni reale, precum cheltuieli fictive cu carburanti, documente de parcurs falsificate, in scopul de a se sustrage de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat”, au transmis reprezentantii IPJ Brasov, intr-un comunicat.