Verificari dupa incidentele din Piata Victoriei

Incidentele aparute sambata in Piata Victoriei vor fi analizate de catre reprezentantii Ministerului de Interne.

Un anunt in acest sens a fost facut din directia Ministerului de Interne, sambata seara, dupa ce in cursul aceleiasi zile conducerea institutiei a avut o intrevedere de lucru cu reprezentanti ai Primariei Capitalei, pe tema targului de Craciun anuntat de PMB in Piata Victoriei, relocat intre timp.

“In urma analizarii incidentelor care au avut loc in Piata Victoriei au rezultat urmatoarele concluzii: o autoritate publica, respectiv Primaria Capitalei, a fost impiedicata sa desfasoare o activitate autorizata, mai multe persoane au intervenit asupra unor bunuri care nu le apartineau riscand deteriorarea acestora, iar o persoana a suferit vatamari corporale”, au transmis oficialii MAI, intr-un comunicat. Urmare a celor constatate, Carmen Dan a cerut sa se verifice felul in care “structurile subordonate MAI si-au indeplinit atributiile ce le revin, conform legii”.

Va amintim ca a fost vorba despre un conflict iscat de mai multi protestatari cu jandarmii ajunsi in Piata Victoriei. Si ca la un moment dat mai multe persoane aflate in zona au inceput sa demonteze parti din schelele metalice amplasate in vederea amenajarii targului. Urmare a acestor incidente, un barbat s-a ales cu arcada sparta. Iar edilul Capitalei a decis mutarea Targului de Craciun ce ar fi trebuit sa fie gazduit de Piata Victoriei.