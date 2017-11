Veniti cu arme la biserica!

Reactionand dupa masacrul din Sutherland Spring, soldat cu 26 de victime, ucise de un barbat inarmat, procurorul general din Texas a declarat ca acesta este cel mai bun raspuns la amenintarea unui atac.

Aflat in post din ianuarie 2015, procurorul general Ken Paxton (republican) si-a reafirmat, dupa tragedia din Sutherland Spring (Texas), sustinerea politicii portului de arme de foc, politica care divizeaza la ora actuala SUA, spunand ca vede in ea singurul remediu fata de atacuri inarmate. ”Nu-i putem impiedica sistematic pe oamenii cu intentii rele sa-si procure arme”, a declarat Paxton. ”Cel putin, in Texas, avem sansa sa putem detine arme. Si, deci, fiindca suntem intr-un loc unde oamenii pot purta arme, exista mereu posibilitatea ca un eventual tragator sa fie neutralizat inainte sa aiba oportunitatea sa ucida multe persoane”, a adaugat el, estimand ca este util ca lumea sa vina inarmata la biserica (masacrul din Sutherland Spring a avut loc la o biserica baptista) pentru ca sansele unui agresor sa fie diminuate. A purta o arma si a te ruga la Dumnezeu in biserica nu sunt concepte diametral opuse pentru procurorul texan.

”Trebuie sa fie cel putin cativa membri ai parohiei sau ai congregatiei in stare de a se apara daca astfel de situatii se produc”, invocand si faptul ca ucigasul din Sutherland a fost pus pe fuga de un locuitor inarmat. National Rifle Association, puternica organizatie ce face lobby pentru detinerea armelor de foc, afirma ca acestea sunt folosite ”de peste doua milioane de ori anual in scop de protectie personala” si ca ”prezenta armelor de foc, chiar si fara ca ele sa fie folosite, impiedica numeroase crime sa se produca”.