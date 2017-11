Vede afirmatiile lui Tariceanu drept “ciudate”. Iohannis: “Lasa impresia ca este putin obsedat”

Reactie cat se poate de dura a primului om in stat, fata de recentele declaratii facute la adresa sa de catre presedintele Senatului.

Incepand prin a nega afirmatiile lui Calin Popescu Tariceanu, liderul de la Cotroceni a facut o caracterizate a spuselor liderului ALDE, fara sa ii rosteasca numele, insa folosind termeni cat se poate de categorici, replica fiind suprinzatoare pentru multi dintre cei care au ascultat declaratia presedintelui, incheiata in urma cu doar cateva minute. “In Romania nu exista nici forte oculte, nici subterane, si cu certitudine nu exista in Romania un stat paralel. (…) De la o vreme incoace, (…) nu mai urmaresc afirmatiile acestui domn, fiindca au devenit din ce in ce mai ciudate. Cateodata, se creeaza impresia ca este putin obsedat, ori persoane putin obsedate nu fac bine politicii. Culmea, aceste abordari foarte ciudate au aparut cu intensitate de cand procurorii l-au deferit justitiei pe acest domn”, a afirmat Klaus Iohannis cu referire la fostul premier, actualmente al doilea om in stat si, totodata, lider ALDE.