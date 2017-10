Vasile Blaga, achitat in prima instanta

Fostul lider PDL a scapat cu bine in procesul in care a fost judecat pentru trafic de influenta, respectiv pentru finantarea ilegala a campaniei electorale a PDL.

Speta este acea in care DNA l-a acuzat pe Vasile Blaga de primirea a 700.000 de euro de la o firma prin intermediul lui Gheorghe Stefan – Pinalti (primar al localitatii Piatra Neamt la acea data), bani folositi in campania electorala a PDL. Desi DNA a cerut ca Blaga sa fie condamnat la inchisoare si sa i se interzica ”dreptul de a mai avea calitatea de membru in formatiuni politice, in Parlament si sa ocupe demnitati publice” iar Gheorghe Stefan Pinalti si-a recunoscut vina in acest dosar, instanta a decis sa-l achite pe politician. ”Spalarea” lui Vasile Blaga vine dupa surprinzatoarea repozitionare a oamenilor sai in angrenajul administrativ de stat pastorit de guvernarea PSD. Si mai exact, asa cum ”National” devoala cu aproximativ doua luni in urma, actuala putere pesedista a decis sa-i pastreze pe mai toti oamenii lui Blaga in functii, chiar daca este vorba despre functii ravnite de multi pesedisti. Iar conform surselor, ”gratierea” apropiatilor lui Vasile Blaga a avut loc dupa ce acesta ”a batut palma” cu liderul PSD Liviu Dragnea. O intelegere cu adevarat inspirata pentru fostul lider PDL/PNL, mai ales daca acesta va fi achitat si de magistratii de la a doua instanta.