Vasile Blaga, achitat in dosarul finantarii campaniei PDL

Fostul lider al PDL a scapat de emotii. Magistratii Tribunalului Bucuresti au decisa achitarea lui Vasile Blaga de acuzatia pe care i-a adus-o DNA-ul, in dosarul finantarii presupus a fi fost nelegala a campaniei PDL, in conditiile in care procurorii cerusera pedeapsa cu inchisoare in cazul sau.

Totodata, judecatorii au dispus ridicarea sechestrului asigurator dispus de procurori in cauza in care Blaga a fost acuzat de trafic de influenta.

Hotararea pronuntata in aceasta dupa-amiaza de catre magistratii Tribunalului Bucuresti nu este, insa, una definitiva. Drept urmare, poate fi contestata de procurori, decizia finala apartinand Curtii de Apel.