Varsovia, lectie pentru primaria Firea

Bucurestiul si Varsovia, doua capitale care au trait in lagarul comunist. Si aici se opreste orice asemanare. In timp ce noi visam la cai verzi pe pereti, pe care-i numim agentii europene, capitala Poloniei intregistreaza un adevarat boom pe piata imobiliara a birourilor, dovada a atractivitatii metropolei pentru firme, in special pentru marile grupuri mondiale.

Gabriela Firea este primarul celui mai congestionat, zgomotos, poluat si neprietenos oras din UE. Transport in comun? Interconectivitate rapida? Basme. Ce sa faca investitorii, ca vine iarna? Sa dea la lopata sa poata circula cu masina, nu? Sau sa astepte masinile de topit zapada pe care dna Firea le-a promis ”iarna asta”? Daca vor veni cum au venit tot promisele autobuze, tramvaie si troleibuze? Luat la pas, ca la ore de varf doar asta se poate, Bucurestiul pare un talmes-balmes explodat la inaltime si cazut in capul oamenilor, prin care locuitorii fac slalom sau de dau cap in cap si bara-n bara. In inima Europei, Varsovia este ideal situata pentru a concura orasele europene care atrag cei mai multi investitori, si a reusit sa se impuna ca o destinatie privilegiata pentru companii. Aici cresterea economica a Poloniei este vizibila concret, nu pe hartie, ca la Romanica.

Platforma interactiva si competitita

Astfel se vrea Varsovia moderna, loc pentru a investi si pentru a trai. Capitala Poloniei are peste cinci milioane de metri patrati de spatii de birouri, un boom care are consecinte dincolo de sfera imobiliara. Peisajul urban este in plina transformare, peste tot apar zgarie nori si santiere.

Promotorul polonez Echo Investment: ”Nu ne multumim sa construim doar cladiri, trebuie sa creem destinatii”, subliniaza directorul general pentru investitii, Mikolaj Martyuska. ”Aceasta atinge ansamblul sectorului imobiliar polonez, trebuie sa fii competitiv”, adauga el. Dar de ce investesc companiile in Varsovia? ”Cred ca motivele care-i determina pe investitori sa vina in Varsovia tin de faptul ca pot investi aproape oriunde. Aspectele fundamentale sunt aici, marcoeconomia este aici, factorii financiari sunt aici. Nu exista nici un alt loc in Europa unde atatea lucruri se petrec in acelasi timp”, estimeaza Martyuska.

Cea mai inalta cladire din Europa de Est

La ora actuala, 750.000 m2 se afla in constructie in Varsovia iar in ciuda unei scaderi a numarului de proiecte mari, piata imobiliara a ramas solida in 2016. Un promotor slovac a vazut lucrurile in mare cand a lansat santierul Varso Tower. Cand va fi terminat, in 2020, cu ai sai 310 metri inaltime va fi cea mai inalta cladire din Europa orientala. ”Apelam la arhitecti locali si internationali pentru a avea cat mai multe puncte de vedere asupra proiectelor. Exista cerere, orasul are potential”, a declarat Stanislaw Frnka, PDG-ul dezvoltatorului HB Reavis pentru Polonia.

Brexit, o veste buna

Gratie arhitecturii ambitioase si infrastructurii in materie de noi tehnologii, Varsovia a devenit un magnet pentru marile grupuri mondiale. Spre exemplu, Colliers International este activa aici din 1997. ”Firmele, companiile care sunt instalate de mult aici se dezvolta , apreciaza conditiile de care beneficiaza si vor sa angajeze mai multa lume”, explica Monika Rajska-Wolinska, asociat principal Colliers pentru Polonia. ”Exista si potential pentru atragerea de noi investitori si firme care inca nu sunt prezente in Varsovia, in mod special dupa Brexit”, a adaugat Rajska-Wolinska.

Somaj de doar 2,3%, mana de lucru apreciata

In Polonia, potrivit statisticilor oficiale din septembrie, rata somajului atingea doar 2,3%. Grup international de recrutare de forta de munca si prezent in Varsovia din 2005, Michael Page, ofera interviuri pentru 18.000 de candidati anual. ”Talentele sunt numeroase si diverse(…) corespund foarte bine nevoilor companiilor, inclusiv privind competentele lingvistice”, declara Yannik Coulange, director Michael Page pentru Polonia. Potrivit unui studiu al municipalitatii, 81% din investitorii straini au o parere pozitiva despre mana de lucru poloneza Iar banca JP Morgan vrea sa deschida noi filiale in oras si sa angajeze 3000 de persoane in viitorii ani. Varsovia este astazi al saselea oras cel mai sigur din Europa, si unul din cele mai dinamice. Calitatea vietii si raportul bun intre costuri si accesibilitatea serviciilor sunt tot argumente serioase pentru a concura alte orase puternic antreprenoriale din Europa, ca Londra, Frankfurt sau Paris. Importante spatii verzi, acces la activitati de entertainment, care sunt estimate foarte atractive si calitatea job-urilor propuse sunt elemente esentiale pentru numerosi investitori.