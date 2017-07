Vara asta bucura-te de aplicatia Erdogan

Numerosi turci au avut buna sau reaua surpriza, in functie de orientarile politice, sa-l asculte la telefon pe presedintele Recep Tayyip Erdogan, sambata, adresandu-le un mesaj cu ocazia aniversarii puciului ratat din 15 iulie 2016.

”Ca presedinte, va adresez urarile mele pentru ziua democratiei si a unitatii nationale”, a spus Erdogan in mesajul vocal inregistrat. ”Implor compasiunea lui Dumnezeu pentru martirii nostri”, a adaugat el, facand referire la cele circa 250 de persoane ucise in puciul din seara de 15 iulie 2016. Dupa cum au putut constata jurnalistii Afp, numai abonatii Turkcell si Vodafone, principalii operatori de telefonie mobila din Turcia, au putut asculta acest mesaj in timp ce incercau sa apeleze pe cineva, potrivit agentiei proguvernamentale Anatolia. Aceasta initiativa a presedintiei Turce a generat o avalansa de reactii, partizanii lui Erdogan declarandu-se incantati in timp ce criticii presedintelui au vazut doar o metoda invaziva de comunicare. ”Ajunge. Acum se baga chiar si in telefoanele mobile(…) Parca e un cosmar”, a criticat un deputat al principalului partid de opozitie (CHP, social democrat), Aykut Erdogdu. Anul trecut, in zilele care au urmat tentativei de lovitura de stat, un SMS semnat ”R.T. Erdogan” a fost trimis catre milioane de turci cerandu-le sa continue ”rezistenta eroica” contra pucistilor.

Le vom zmulge capul tradatorilor

Sute de mii de turci au comemorat in noaptea de sambata spre duminica tentativa de lovitura de stat din vara trecuta. Erdogan a participat la o uriasa adunare in Istanbul, unde a inaugurat un memorial pentru cele 250 de victime, apoi a pronuntat un discurs in fata Parlamentului din Ankara, inainte de a inaugura un alt memorial, de data asta in fata uriasului palat prezidential. Erdogan a salutat esecul puciului drept o mare ”victorie a democratiei” in timp ce epurarile dictate ulterior sunt constant criticate de Occident. Acuzandu-l pe fostul sau aliat, predicatorul Fethullah Gulen, ca a initiat tentativa de lovitura de stat, Erdogan a lansat, sambata: ”Le vom zmulge capul acestor tradatori”, in cadrul unui discurs in apropiere de ”podul Martirilor de peste Bosfor (blocat vara trecuta de pucisti) in fata a sute de mii de persoane.

Uniforme Guantanamo pentru pucisti

Reiterandu-si sustinerea pentru reintroducerea pedepsei cu moartea, Recep Erdogan a propus si introducerea unei tinute unice pentru presupusii pucisti incarcerati, dupa modelul combinezonului portocaliu care-l purtau detinutii din rau famata inchisoare americana din Guantanamo. Ieri dimineata, in fata Parlamentului din Ankara (bombardat de pucisti anul trecut) Erdogan le-a adus un omagiu ”compatriotilor” care au infruntat tancurile pucistilor ”cu drapelul in mana si cu credinta in inima”. Toata Turcia a fost mobilizata pentru a marca un an de la lovitura de stat esuata. La miezul noptii, 90.000 de moschei au difuzat rugaciuni pentru cei ucisi in evenimentele de anul trecut. La un an dupa cea mai puternica forma de contestare a sa, Erdogan, care conduce Turcia din 2003, apare mai puternic ca niciodata. O controversata reforma constitutionala ii permite, teoretic, sa stea la putere pana in 2029.

Juncker: Fara democratie, ciuciu UE

Presedintele Comisiei Europene a cerut, ieri, Turciei sa respecte valorile democratice in caz ca vrea sa intre in blocul comunitar. ”La un an dupa tentativa de lovitura de stat din Turcia, mana Europei ramane intinsa”, a declarat (de fapt, a scris un articol in Bild) Juncker, chiar daca negocierile de aderare a Turciei la UE se afla in punct mort. Este necesar, a continuat presedintele CE, ca Turcia sa-si demonstreze clar vointa de a deveni europeana si sa invete de de rost valorile europene fundamentale. ”O Uniune a drepturilor omului, a libertatii presei si a statului de drept nu este compatibila, spre exemplu, cu plasarea in detentie si izolare timp de luni a jurnalistilor, fara a fi pusi sub acuzare”, a estimat Juncker, referindu-se la cazul jurnalistului germano-turc Deniz Yucel, acuzat de Ankara ca sustine ”terorismul”.

In Romania se distribuie ziarul anti-Erdogan

Intitulata „Zaman-Romania” publicatia contine articole pro-Fethullah Gulen(si, evident, anti-Erdogan), si a fost distribuita gratuit cumparatorilor la Festivalul Turcesc care are loc la Cluj-Napoca, organizat, printre altele, de Fundatia Lumina, apropiata de clericul Gulen, oponent al presedintelui Turciei. Ziarul are pe prima pagina un interviu acordat “The Washington Post” de catre clericul Fethullah Gulen cu titlul “Turcia pe care nu o mai recunosc”, articole despre Gulen si misiunea sa, despre miscarea sociala “Hizmet” a clericului turc, precum si o serie de articole care denunta tortura in masa din Turcia, abuzurile savarsite de autoritatile turce dupa puciul esuat de anul trecut si texte critice la adresa presedintelui Recep Tayyip Erdogan. Organizatorii Festivalului Turcesc nu au explicat de ce ofera gratuit ziarul “Zaman”, insa sustin ca evenimentul este “unic” in Romania. In Turcia, “Zaman” a avut o linie editoriala critica la adresa presedintelui Erdogan, insa dupa puciul esuat din iulie 2016 a fost trecut sub control de stat. In prezent ziarul are o politica pro-guvernamentala.