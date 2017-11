Vanzari istorice pentru Airbus si Boeing

Dusmani directi pe piata, constructorii francez si american au anuntat comenzi record cu ocazia Salonului Aeronautic de la Dubai.

Din 1decembrie Carnetul de comenzi al Airbus a prins, la propriu, aripi. Compania a anuntat ieri o vanzare record pentru societatea de investitii americana Indigo Partners: 430 de aparate din gama mediu-curier, modelele A320/A321, pentru cocheta suma de 34 miliarde de euro. Aceasta comanda, cea mai importanta din istoria Airbus, permite companiei sa-si intareasca pozitia de lider in segmentul mediu-curier si sa-si depaseasca rivalul american. Cele doua modele de aparate sunt dotate cu motoare din noua generatie care permite reducerea considerabila a consumului de carburant. La scurt timp dupa anuntul airbus, Boeing a informat ca a primit o comanda de 225 de avioane, tot mediu-curier, de la compania Flydubai. Valoarea contractului: 27 miliarde de dolari (22,8 miliarde euro). Printre ele, peste 50 de modele 737 Max 10 (ultima versiune a bestseller-ului Boeing). Alte aparate sunt 737 Max 8 si 9. Airbus si Boeing isi disputa la cutite segmentul aparatelor medii-curiere, cel mai important ca volum de vanzari. Airbus este la ora actuala in fata concurentului american, acoperind peste 55% din piata. Carnetul de comenzi al companiei cu sediul in Toulouse va depasi in curand 5500 de aparate, comandate dupa lansarea modelului A320neo, in 2010. De partea sa, Boeing a inregistrat peste 4000 de comenzi pentru diferite versiuni ale modelului 737 Max.