Vantu: Americanii, frauda in favoarea lui Basescu

Sorin Ovidiu Vantu baga si el batul prin gardul scandalului iscat de Dan Andronic pe tema sforilor trase de ”sistem” la realegerea lui Traian Basescu la prezidentialele din 2009.

Concret, fostul ”mogul” sustine ca ”licuriciul american” a pus si el umarul la obtinerea de catre Basescu al celui de-al doilea mandat prezidential, dar si ca recenta dezgroparea a neregulilor din 2009 este ”o manipulare”. ”Evident ca acele alegeri au fost fraudate, in folosul lui Basescu, de echipe mixte romano-americane din zona de inteligenta, in baza unei strategii minutios planificata cu mult timp inainte”, a decretat scurt Vantu, pe pagina sa de Facebook. Mai mult, acesta a anuntat ca va detalia strategia in cauza si ca va da inclusiv numele persoanelor ”care au gandit-o precum si a celor care au pus-o in practica” in romanul la care lucreaza deja. Pana atunci, Vantu spune ca anchetarea ”porcariei” facute la prezidentialele din 2009 este binevenita, macar pentru a se preveni repetarea ei, dar sustine ca operatiunea nu trebuie lasata in seama Parlamentului daca se doreste obtinerea unui rezultat notabil. ”Ridicarea acestei anchete la nivelul Parlamentului nu face altceva decat sa distraga atentia de la slaba performanta a actualei coalitii guvernamentale”, apreciaza Sorin Ovidiu Vantu.