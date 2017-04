Vanghelie proroceste Apocalipsa

Marian Vanghelie a anuntat recent ca stie ”tot” si ca va spune tot ce stie. A livrat primul calup de informatii sambata, in direct la TV.

„Am fotografii cu Oprea la masa cu judecatorii. Ghinion, cum ar spune un mare lider. Exista poze cu cine a fost la domnul Oprea acasa. Mai bine sa spuna adevarul ca altfel se duc in penibil. Nu e ilegal ca au fost acolo in acea seara, dar e ceva in neregula ca vizita asta sa fie tocmai in seara alegerilor”, a aruncat Vanghelie gaz pe cel mai la moda foc,cel referitor la modul in care si-a castigat Traian Basescu al doilea mandat. Si tot legat de acest subiect, Vanghelie sustine ca Ponta, ajutat de Sebastian Ghita, varsa primilor doi oameni din SRI tot ce puneau la cale pesedistii la prezidentialele din 2009. „Oamenii care au transmis mesaje lui Maior si lui Coldea au fost domnul Ponta cu domnul Ghita. Domnul Ponta care era reprezentantul lui Geoana, el a negociat emisiunea. Domnul Ponta i-a spus lui Oprea, care a facut demersuri catre domnul Maior, domnul Ghita s-a dus la Coldea. Ponta cu Ghita au stabilit sa dea informatii la SRI si Traian Basescu pe ceea ce faceam noi”, povesteste acum Vanghelie.

Ponta si Oprea l-au ”facut” pe Adrian Nastase

Membru al conducerii pesediste in perioada in care a fost condamnat Adrian Nastase (anul 2012), Marian Vanghelie sustine ca Victor Ponta si Gabriel Oprea sunt cei care i-au copt-o fostului lider al PSD. ”Omul acesta (Oprea – n.r.) a participat la condamnarea lui Adrian Nastase. Nu i-a facut el dosarul. A participat si la arestarea lui Dan Diaconescu. N-a vrut sa faca fuziune cu el (PPDD cu UNPR – n.r.) si l-a amenintat. L-a sunat pe procurorul de caz de fata cu Dan Diaconescu si i-a spus ca il cheama direct acolo daca face fuziune si ii rezolva toata problema. Diaconescu nu a vrut. Toate acestea s-au intamplat si cu participarea lui Victor Ponta. Stiti de ce s-a ocupat sa se duca domnul Nastase? Ponta nu putea sa aiba autoritate in fata lui Nastase pentru ca era complicat si oricand putea sa stranga Adrian Nastase niste oameni langa el”, acuza Vanghelie.

Livia Stanciu era prezenta si ea la mesele lui Oprea

Gigi Becali face si el o dezvaluire spectaculoasa legata de ”sistemul” care petrecea in casa lui Gabriel Oprea – si asta nu numai in seara alegerilor din 2009. “Mi-a spus Iordanescu ca la petrecerile lui Oprea venea si Livia Stanciu. Si acolo vorbeau cat sa-i dea puscarie lui ala si lui ala…” a declarat Becali intr-o interventie televizata. Becali nu face altceva decat sa il confirme practic pe Marian Vanghelie, care tocmai a anuntat ca exista poze cu Gabriel Oprea stand la masa (in casa sa) cu magistrati.