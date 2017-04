Vanghelie: ”Oprea si Ponta au orchestrat arestarea mea”

Asa cum a anuntat, Marian Vanghelie a inceput sa spuna tot ce stie iar primul episod se refera la legaturile existente intre PSD si ”sistem”.

Conform fostului lider si edil pesedist, Gabriel Oprea era portavocea ”sistemului” in PSD iar Victor Ponta a beneficiat si el din plin de sustinerea ”serviciilor”. “Am spus ca oameni din servicii s-au implicat ca sa sperie lideri PSD in favoarea lui Victor Ponta. Oprea ne ameninta cu oamenii de la SRI, cu George Maior si Coldea. Am avut o disputa cu domnul Oprea, eu si mai multi oameni din PSD, printre care si Nicusor Constantinescu. Oprea ne vorbea la masa ca si cum sunt anumite decizii care ne depasesc. Trebuia sa il ascultam pe el. Cu Kovesi nu m-a amenintat. Oprea mergea la restaurant cu oameni din justitie pentru a stabili mai multe lucruri. Vor iesi la iveala poze. O sa vedeti. Nu zice nimeni ca Maior si Ponta au introdus 1500 de oameni in ANAF si au distrus o gramada de afaceri”, a aruncat Vanghelie bomba luni seara, intr-o emisiune TV. Si tot atunci Vanghelie i-a facut pe Ponta si Oprea responsabili pentru arestarea sa: “Decizia de a ma aresta a fost orchestrata de Ponta si Oprea. Oprea a organizat totul. Ponta a avut si are oameni de-ai lui la DNA. Oamenii lui Ponta m-au umflat pe mine”. Marian Vanghelie a mai povestit si cum ”sistemul” a decis la un moment dat ”sa termine cu Ponta” iar Sebastian Ghita s-a opus. ”Au spus ca nu e nevoie de parerea lui”, sustine Vanghelie.