Vanghelie lanseaza bomba: Ponta, platit de Cocos!

Marian Vanghelie l-a inclus si pe Victor Ponta in combinatia care a dus la realegerea lui Traian Basescu in 2009.

Pana sa ancheteze Parlamentul si Parchetul General cina cea de taina oferita de Gabriel Oprea in seara zilei in care Basescu si-a castigat cel de-al doilea mandat, Marian Vanghelie inlatura el din ceata acelor vremuri povestind de exemplu cum Victor Ponta incasa in aceea perioada nu mai putin de 10.000 de euro (lunar, se subintelege) de la Dorin Cocos. In plus, Vanghelie spune ca pesedistii erau constienti de pierderea prezidentialelor inca de la inchiderea urnelor. ”Stiam ca Geoana a pierdut alegerile inainte sa se afiseze. Stiau multi de acolo, au fost colegi de-ai nostri care le-au spus celor de la sondaj si mi-au spus. S-a pierdut, e 50-50. Urma diaspora. (…) Cred ca nimeni nu a crezut, si ne uitam asa in spate, eram mai multi lideri care aveam informatia, nimeni nu a crezut ca sunt asa bine ancorati si ca se ocupa asa de bine acest mecanism. (…) Stiam ca va fi dezastru in diaspora, ca acolo erau aranjamente. Cel putin la Paris nu aveam niciun reprezentant de sectie de votare. S-a facut in asa fel incat la inchiderea urnelor se vedea un scor, iar daca diferenta era mare de 5 procente, dar se stia ca nu va fi asa mare, aveau o problema, nu puteau sa rezolve din voturile cu diaspora. Noi am castigat in Romania, dar in Diaspora… Va spun ca este asa cum va spun eu. Nici nu mai aveau importanta voturile care erau, voturile s-au fasificat ca sa se depaseasca pentru a castiga alegerile. (…) E foarte greu de spus cine a ochestrat aceasta masinarie: Liviu Dragnea, Victor Ponta, Viorel Hrebrenciuc, toti informam pe atunci. (…) Victor Ponta a fost angajatul lui Dorin Cocos. Lua niste bani figurat pentru ca se ocupa de problemele juridice ale acestuia. Cat de cinstit poti sa mai fi daca iei 10 mii de euro dintr-o parte”, a relatat Vanghelie.

loading...