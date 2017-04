Valcov scapa de controlul judiciar

Veste buna primita de la instanta de catre fostul ministru al Finantelor si, totodata, fostul primar al orasului Slatina, Darius Valcov.

Dupa aproape doi ani in care a fost sub control judiciar, Curtea Suprema a dispus ridicarea acestei masuri luate in cazul politicianului, in dosarul in care a fost trimis in judecata, printre altele, pentru trafic de influenta si spalare de bani.

O decizie similara fusese pronuntata inca de acum saptamani, insa procurorii au constestat-o intre timp, conform antena3.ro. De aceasta data, hotararea instantei este definitiva, ceea ce inseamna ca fostul minsitru scapa de vizitele periodice la politie, unde trebuia sa semneze intr-o condica, in conformitate cu conditiile stabilite cu oamenii legii.

