Val de frig mortal in Europa

Zapada, viscolul si temperaturile polare au instaurat cod rosu si au ucis cel putin 17 persoane in Polonia si in Italia.

In numai doua zile, zece persoane au murit de frig in Polonia, unde temperaturile au coborat sub -20 de grade in anumite regiuni. In Italia, un roman de 46 de ani se numara printre cele sapte persoane decedate in urma valului de frig care a lovit tara, incepand de vineri. Zapada a cazut din abundenta in centrul Italiei dar si in Puglia, unde aeroporturile din Bari si Brindisi au fost inchise, sambata, si chiar in Sicilia. Mai multe legaturi feroviare au fost intrerupte. In Cehia, trei persoane, din care doua fara adapost, au murit de frig, vineri si sambata, in Praga, unde temperaturile au coborat la -15 grade.

Recordul temperaturilor negative a fost atins la Moscova, unde oamenii au sarbatorit cel mai rece Craciun ortodox din ultimii 120 de ani: -30 grade. In Sankt Petersburg s-au inregistrat -24 grade. In Elvetia, noaptea de vineri spre sambata a fost glaciala: -19 grade la Davos si -16 in Berna. In Brevine (Jura) la 1000 de metri altitudine, s-au inregistrat -29,9 grade. Localitatea detine recordul temperaturilor negative in Elvetia:: -49,8 grade, inregistrate in 12 ianuarie 1987.

Istanbul si Bosfor, in capcana zapezii

Furtunile de zapada au lovit si Turcia, paralizand Istanbulul, unde sute de curse aeriene au fost anulate simbata. Aproximativ 6000 de persoane au fost gazduite in hotelurile din Istanbul ca urmare a acestor anulari. Traficul in stramtoarea Bosfor, una din cele mai frecventate cai maritime din lume, a fost intrerupt. In noaptea de sambata spre duminica, metroul din Istanbul a circulat non stop. In Bulgaria, cadavrele a doi emigranti clandestini irakieni au fost descoperite intr-o padure din Strandja (sud-est), in apropiere de frontiera cu Turcia.

Un emigrant afgan (20 de ani) a fost gasit decedat in urma frigului in nordul Greciei, dupa ce a traversat frontiera greco-turca. Valul de frig a lovit si tarile balcanice cu temperaturi ce au atins -27 grade. In platoul Pester, in sud-vestul Serbiei, a fost declarata situatia de urgenta. Chiar si coasta Adriaticii a fost afectata,, in special regiunea din Split (Croatia), unde a fost inregistrata cea mai joasa temperatura din ultimii 50 de ani: -7 grade.

Vin de gheata in Germania

Masele de aer rece venite din Scandinavia au atins si Franta (-11 grade in regiunea Parisului). In Germania s-au inregistrat -26 de grade in doua orase din Bavaria si -25 in Obeersdorf (sud-est) in timp ce la Berlin termometrele inregistrau -15 grade. Viticultorii din Baden-Wurtemberg au inceput recoltarea strugurilor de Pinot Noir la -11 grade pentru celebrele ”vinuri de gheata”. Cu vremea relativ secetoasa din ultimele saptamani, ”recolta de vin de gheata este o reusita”, a declarat pentru DPA Kilian Schneider, presedintele asociatiei regionale a viticultorilor.

Romania, ger si viscol

Tara noastra ramane sub atentionare de ger si viscol si in urmatoarele zile, situatia fiind ca in mai toate tarile europene afectate de vremea extrema, unde se duc adevarate lupte de salvarea a persoanelor suprinse de vremea rea.

Ambasadorul Marii Britanii in Romania s-a aratat nemultumit de starea trotuarelor din Capitala, devenite impracticabile in urma depozitarii tonelor de zapada de pe sosele. “Strazile principale din Bucuresti au fost curatate impresionant de repede dupa ninsoare. Pietonii au, insa, conditii mai dure…”, a scris Paul Brummel pe Twitter.