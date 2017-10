Vaduva lui Elvis paraseste Biserica Scientologica

Lovitura! La 72 de ani, Priscilla Presley, vaduva „Regelui” Elvis, a parasit Biserica Scientologica. Ea aderase la aceasta miscare religioasa in urma cu 40 de ani, dupa decesul celebrului sau sot. “Mi-a ajuns, m-am saturat, renunt”, ar fi spus Priscilla.

In 2014, fiica sa Lisa Marie Presley a facut exact acelasi lucru. Lisa a declarat la vremea aceea ca “eram pe un drum sigur catre autodistrugere. Imi luau sufletul, banii, tot ce aveam de pret”. Scientologia este una dintre cele mai controversate miscari religioase ale zilelor noastre. Este cunoscuta in special datorita membrilor sai, celebritati precum Tom Cruise, John Travolta si sotia sa, Will Smith sau Sonny Bono, care o sustin financiar si nu numai. Scientologia a luat fiinta in calitate de sistem de terapie mentala, odata cu publicarea in anul 1950, de catre scriitorul SF american L. Ron Hubbard, a „Dianeticii: Stiinta Moderna a Sanatatii Mentale”. Cartea care s-a epuizat destul de rapid in SUA a devenit, in scurt timp, „Biblia” unei noi miscari religioase, cunoscuta ca scientologie. Conform „Bibliei” scientologiei, totul incepe acum 75 de milioane de ani, cand Xenu, un dictator galactic, a adus pe Terra miliarde de extraterestri, i-a ucis, apoi a strans spiritele lor si le-a implantat amintiri false pentru a-i face sa uite cine sunt de fapt. Religiile de astazi ar fi rezultatul acestor amintiri false.