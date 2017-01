Vacile din India vor avea carte de identitate

Dupa ce au adoptat sistemul de identificare personala Aadhar pentru cetatenii tarii, autoritatile vor sa puna in practica, anul acesta, ceva similar pentru fiecare din cele 88 de milioane de vaci autohtone si hibride, capabile sa dea lapte.

Este vorba de un numar de identificare alcatuit din 12 cifre, un fel de carnet de sanatate numeric pentru aceste animale, ceea ce va permite supravegherea in timp real si stimularea productiei de lactate a tarii pana in 2022. La ora actuala, 100.000 de tehnicieni cutreiera tara pentru a indeplini dificila sarcina. Etichetele care vor fi aplicate animalelor, asigura initiatorii proiectului, nu pot fi falsificate, au o durata de functionare de ani de zile si nu cantaresc decat opt grame, deci nu deranjeaza vacile. Agrument important in India, unde aceste animale sunt sacre.