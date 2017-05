Vacaroiu: Administratiile locale fura de sting

Presedintele Curtii de Conturi, Nicolae Vacaroiu, sustine administratiile locale fura, anual, sute de mii de lei din taxele si impozitele incasate.

Vacaroiu a facut aceasta afirmatie in fata parlamentarilor din Comisiile senatoriale de finante si economie. ”La o comuna se fura intr-un an opt sute de mii de lei din impozite si taxele locale luate de la cetateni. (…) Cazuri din acestea avem unu sau doua pe saptamana, deci nu e o treaba izolata. Se verifica toate documentele existente in casierie, toate chitantele prin care s-au incasat bani de la cetateni, apoi suma de bani se compara cu cea depusa de catre autoritatea locala la trezorerie. In multe cazuri s-a descoperit ca erau depuse doar jumatate din sumele de bani”, a explicat Vacaroiu. Anterior, reprezentantii Asociatiei municipiilor si ai Asociatiei oraselor din Romania s-au plans senatorilor de modul in care auditorii Curtii de Conturi “se exprima adesea cu privire la oportunitatea realizarii unor obiective, proiecte si investitii” si au reclamat faptul ca rapoartele de control contin “numai estimari ale prejudiciului” fara insa ca cineva sa-si asume o suma exacta. ”Calculul prejudiciului e simplu, nu e complicat pentru orice economist, inginer si alta pregatire profesionala. Prejudiciul pe esantion e cert, dar el este estimat”, a replicat Vacaroiu.