Vacante gratis pentru un milion de bugetari

Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, a precizat, recent, ca Romania va promova turismul religios si Agentia Nationala pentru Turism se va desfiinta.

„Eu cred ca tot ce avem in zona manastirilor si bisericilor, daca ne gandim si la Bucovina, nu a fost pus in valoare de nimeni. Se poate face un proiect foarte important si foarte interesant pentru a observa si a promova in exterior toata aceasta activitate a turismului ecumenic”, a spus Dobre. Totodata, el a anuntat ca Autoritatea Nationala pentru Turism (ANT) va fi desfiintata, ca ministerul sa preia toti angajatii. „Autoritatea Nationala pentru Turism se va desfiinta si se va infiinta Ministerul Turismului. Angajatii ANT vor intra la Ministerul Turismului, ei vor fi preluati”, a spus ministrul, precizand ca este vorba de aproximativ 140 de angajati. In plus, Mircea Titus Dobre a promis ca tichetele de vacanta pentru bugetari vor fi introduse din acest an. „Dorim sa luam aceasta masura in prima jumatate a anului 2017”, a afirmat Dobre. In prezent, conform cifrelor de la Finante, in Romania sunt peste un milion de bugetari. Dobre sustine ca turismul va putea ajunge in Romania, prin aplicarea noilor programe promise de PSD, pana la o pondere de 4% din produsul intern brut (PIB), de la sub 1% din PIB in prezent.