Vaca lui Vosganian da cu copita in buget

N-au fost de ajuns ouale care, luate de sub gaina si aruncate direct in tigaie, nu produc salarii, impozite si alte absurditati care, noaptea, zdruncina visele lui Vosganian. Armeanul e consecvent si tenace, chiar daca au ras si curcile de calculele lui. Teoretic, poate ca are dreptate, dar numai cat sa intretina atmosfera la vreo sindrofie de partid, cand muzica ia o pauza de sprit. Exact cat sa alunece sarmaua mai usor pe gat, intre doua bancuri cu gaini si oua care ar putea umfla pipota bugetului.

Vosganian nu este insa omul care sa dea inapoi. Simte economia ca si cum ar pipai-o cu degetele. Asta n-ar fi nimic, dar gaseste imediat si calea spre redresarea financiara, din nimicuri aparente. De colea un gem, de colea o lanica de la oaie, de dincolo laptele vacii sau o cacareaza de oaie.

Joiana provoaca evaziune

Sa se termine cu „Danga-langa, langa-danga/Suna-n asfintit talanga/Si de la pasune, iaca,/Tacticoasa vine vaca”, si-o fi spus Vosganian rapus de inspiratie. Ce atatea talangi si ifose pastorale! Menirea vacii e sa produca lapte care, daca s-ar putea, ar trebui sa se verse direct in cafeaua lui matinala. Nu e normal, zice economistul de larga raspandire nationala, ca, la cat lapte se produce in tara asta, el sa-si toarne in ceasca lapte austriac. Vaca si taranul nu trebuie lasati sa-si faca de cap. A sosit momentul sa se organizeze, taranul sa-si faca o meserie din mulsul Joianei, sa primeasca un salariu, sa fie impozitat. Ca de aia nu avem incasari la buget, de aia apare si evaziunea si tot de aia nu avem bani sa facem drumuri. Si ce legatura au prostiile astea cu laptele austriac? Niciuna!

Injuraturi la stiinta de carte

Sa juri ca Vosganian este parasutat din alta lume. Pare ca nu a aflat ca taranilor li se ofera preturi mizerabile pentru lapte si, de regula, prefera sa il arunce. Pare ca nu stie ca ajutoarele pentru agricultura se dau din an in Paste. Si, de asemenea, pare ca nu a aflat niciodata ca laptele strans e achizitionat de companii straine pe nimic, prelucrat si apoi vandut romanilor sub forma de apa chioara, dar la preturi exagerat de mari. Iar aici, Joiana nu mai are nicio vina. Dar imaginatia fostului ministru al Economiei acopera o plaja mult mai mare. Ar trebui ca taranul sa se specializeze si in dulceturi, pe acelasi sistem. Primeste un salariu pentru cules, pentru facut gem, se impoziteaza si gata treaba. Ar fi simpatic armeanul, daca nu s-ar scalda atat in penibil. Fructele taranilor sunt preluate de alte companii straine pe cateva firfirici, prelucrate afara si revandute romanilor sub forma de sucuri la preturi de opt ori mai mari. Sper ca nu el a fost cel care a gandit asemenea politici economice pe vremea cand era ministru. El viseaza ca laptele si cireasa vor aduce bugetului TVA, impozit pe profit si pe dividende, impozit pe salarii si contributii la asigurarile sociale. La asta se adauga faptul ca, la randul lor, salariile si profiturile obtinute din productia fermierului, din prestatiile angrosistului si din serviciile supermarketurilor reintra in circuit si genereaza iarasi impozite si taxe. Cand asta, Varujane? Dupa ce te trezesti sau in timp ce taranul, mulgandu-si vaca, te injura de facultate si de pricepere?