Va fi din nou foarte cald, inclusiv in Capitala. Maxime de pana la 38 de grade

Saptamana incepe cu doua zile foarte calduroase, in cateva zone din tara, motiv pentru care specialistii de la ANM au considerat ca se impune emiterea unui COD GALBEN valabil pentru zilele de luni si marti.

Valul de caldura va afecta sudul, centrul si vestul Romaniei, inclusiv Bucurestiul. Meteorologii spun ca si indicele de confort termic va atinge si depasi – uneori – pragul critic, de 80 de unitati.

Concret, luni se anunta maxime de 33-36 de grade, si mai ridicate de atat- in Banat, sudul Crisanei si vestul Olteniei- unde mercurul din termometre poate urca si pana spre 37-38 de grade. Marti, maximele anuntate de ANM se vor incadra intre 34-37 de grave, mai ridicate in Banat si vestul Olteniei, unde pot ajunge si la 38 de grade Celsius. Noptile, in schimb, valorile de temperatura vor fi de peste 20 de grade.

Totodata, e important de avut in vedere ca specialistii au anuntat ca luni si marti e posibil sa apara episoade de instabilitate atmosferica in nord-vestul tarii, dar si ca in sud si sud-est, cel putin, si miercuri se mentine ridicat disconfortul termic.