USR-ul se refugiaza in Bulgaria!

De acum este deja clar, principalii invinsi ai alegerilor parlamentare din 11 decembrie nu sunt neaparat liberalii, ci mai degraba „progresistii” din Uniunea Salvati Romania. Care, desi s-au impaunat ca au ajuns a treia forta politica a tarii, nu au reusit macar sa treaca pragul psihologic de zece procente, in ciuda resurselor financiare si mediatice deloc de neglijat de care au beneficiat.

Iar cea mai buna dovada ca experimentul sorosist al unui partid anti-sistem a esuat lamentabil in Romania este momentana rupere a adeptilor useristi in doua tabere distincte, Clotilde Armand si Nicusor Dan fiind la un pas de a legaliza divortul si la notar. In plus, Alina Mungiu Pippidi a dat cu mucii dezvaluirilor despre sprijinul sereistilor lui Florian Coldea in partidul lui Nicusor Dan. Asa ca, satui sa „civilizeze” cu forta electoratul romanesc, adeptii globalismului sorosist si-au mutat „laboratoarele” in Bulgaria, la sud de Dunare aparand deja partidul anti-sistem „Da Bulgaria”, al carui program electoral se bazeaza strict pe intensificarea luptei anticoruptie.

„Hristo” Nicusor

De bine, de rau, Nicusor Dan a intrat in cele din urma in Parlamentul Romaniei, acolo unde este de asteptat, prin viitoarele initiative de „Gica Conta”, sa ocupe locul lasat liber de nastrusnicul Remus Cernea.

Acum este insa randul lui Hristo Ivanov sa treaca pragul electoral al Parlamentului de la Sofia odata cu noul infiintat partid de sorginte sorosista „Da Bulgaria”. Iar singurele obiective declarate ale lui Hristo Ivanov, fost ministru al Justitiei in guvernul lui Boiko Borisov sunt „distrugerea sistemului” si „ exploatarea nemultumirii alegatorilor la adresa oligarhiei corupte”. Cum Viktor Orban a declarat deja ca va alunga ONG-urile sorosiste din Ungaria iar in Romania ANAF-ul a primit deja drept azimut verificarea fundatiilor din societatea civila progresista este de asteptat ca mare parte a „expertilor in democratie” din tara noastra sa se refugieze la sud de Dunare. Acolo unde pot „suge” in continuare nestingheriti la „conducta cu bani” a miliardarului american.