USR isi da cu firma in cap. Gandeste

Hotarat lucru, partidul asta despre care se spune ca ar fi fost al lui Nicusor Dan, desi eu banuiesc ca a fost conceput din dragostea unui plutonier din serviciile secrete cu matusa unui aragaz cu patru ochiuri din Bariera Vergului, in fine, partidul asta traverseaza o criza de personalitate. Cred ca asa se numeste cand alergi dupa personal si nu il mai prinzi. Personalitate carevasazica.

Toti am sperat ca Uniunea chiar va salva Romania. De USR, daca nu va suparati, domnu’ Ghinea. Si domnu’ Alexandrescu. Am sperat ca prostii, dar e un partid mincinos. A promis vorbe si cam atat. A promis ca va deveni o forta in Parlament, dar n-a reusit sa treaca de faza judeteana a Oscarului pentru figuratie.

Ridicati capacul la toaleta!

Ca acum vrea sa faca un referendum pentru fuziunea cu Platforma lui Ciolos e treaba lui. Si, poate, unica sansa de a castiga premiul cel mare la mimarea gandirii. Cristian Ghinea, ministrul cu absorbtie zero la fondurile europene in guvernarea Ciolos, bate saua sa priceapa prostimea: jocurile sunt facute, fraierilor, da’ ziceti ca vreti! Nu este insa indeajuns. Partidul trebuie sa fie bine cunoscut de naivii nededati la viciul golaniilor politice, asa ca trebuie sa fie transparent in actiunile lui. Nu cred ca vom afla daca partidul a ridicat capacul cand a mers la toaleta sau s-a spalat pe maini, dar sigur vom lua act de gandirea lui. Iar pentru asta e nevoie de un Consiliu al ganditorilor. Tine-ma, Doamne, in putere sa termin articolul, deja ma prabusesc si ma sufoc de ras! Sper, totusi, sa fie un banc sovietic.

Cu portjartierul pe sub blugi

Ce va face Consiliul? Pai, in primul rand, il va pune pe Vlad Alexandrescu sa gandeasca cel mai mult. E cel mai nimerit pentru functia de director sau presedinte, naiba stie cum s-o fi numind functia aia. A fost ministru al Culturii in domnia lui Ciolos, dar nu cred ca se vede. Ce a mai facut? Zice-se ca a vrut sa ne culturalizeze si la umbra „Cuminteniei Pamantului”, dar noi, sarantocii, am preferat tot posterele cu Adelina Pestritu in baie, si nu prea am avut chef sa cotizam. Sa trecem peste amanuntele astea jenante, de bani zic, aia care parca au intrat in pamant odata cu retragerea pe scara de serviciu a Cuminteniei. Important este numitul Consiliu va redacta o serie de reguli pentru membrii partidului, doctrina si puncte de vedere privind agenda zilei. Aia cu doctrina imi place cel mai mult. E limpede ca privirea lui Iulian Bulai cand cauta disperat hartia igienica din Parlament ca USR inca nu o are. Doctrina, de ea e vorba. Si e la fel de limpede ca Sfatul inteleptilor le va spune mebrilor ce trebuie sa gandeasca. Aoleu, si aici sunt probleme? Neuronul are simptomele singuratatii alergatotului de cursa lunga sau ale alergatatii singuratorului de curla sunga? Greu, greu cu ganditul, mai ales ca reformatorilor le sta gandul numai la rimel, rujuri si parfumuri dupa ce s-a stabilit ca barbatii sunt normali ca orice femeie. Mai dificil o sa fie cu portjartierul pe sub blugi.