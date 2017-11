USR ii cere lui Dragnea sa plece din fruntea Camerei

Pe fondul prezentei, in aceasta prima parte a zilei, a politicianului aflat in fruntea Camerei Deputatilor si, totodata, a PSD-ului, noul numar 1 in randul Uniunii Salveaza Romania i-a cerut lui Liviu Dragnea sa paraseasca fotoliul corespunzator celui de-al treilea om in stat.

Nu oricum, ci in numele USR. “Ii cerem domnului Liviu Dragnea sa-si dea demisia din functia de presedinte al Camerei Deputatilor si sa se ocupe de problemele pe care le are cu Justitia. Nu este posibil (…) ca respectiv Guvernul si Parlamentul Romaniei, timp de un an de zile, sa se comporte precum casa de avocatura a persoanelor cu probleme penale si a domnului Liviu Dragnea”, a declarat raspicat Dan Barna.

Intre timp, DNA-ul a anuntat ca Dragnea este urmarit penal intr-un alt dosar. Este suspectat, in calitate de lider al CJ Teleorman, de constituirea unui grup infractional organizat, abuz in serviciu si “folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene”.